الاتحاد الليبي لكرة القدم يصدر قرارا بشأن تنظيم مسابقة الدرجة الثانية.





طرابلس 02 يناير 2018 (وال)- أصدر الاتحاد الليبي لكرة القدم قرارا

بشأن تنظيم مسابقة الدرجة الثانية للموسم الرياضي 2017-2018 .

ونص القرار على أن تنظم مسابقة الدرجة الثانية للموسم الرياضي

2017-2018 بمشاركة فرق الأندية المسجلة بهذه المسابقة وعددها (74) أربعة

وسبعون ناديا حسب توزيعها الآتي :.

* الاتحاد الفرعي بطبرق .. عدد الأندية المسجلة (4) أربعة أندية وهي :

الصقور، الهلال طبرق، البطنان، الخليج .

* الاتحاد الفرعي بالجبل الأخضر .. عدد الأندية المسجلة (14) أربعة عشر

ناديا وهي : المجد، الشلال، المنار، الفداء، الأنصار، الاستقلال،

الانتصار، العين، البروق، نجوم الجبل، الرجاء البيضاوي، التلال، نجوم

درنة، شباب سليون.

* الاتحاد الفرعي ببنغازي .. عدد الأندية المسجلة (10) عشرة أندية وهي :

الطيران، خالد بن الوليد، الحرية، السلفيوم، العروبة، السواعد، النجم

الساحلي، الإصرار، السلاوي، المجاهد .

* الاتحاد الفرعي خليج سرت .. عدد الأندية المسجلة (8) ثمانية أندية وهي

: البراق، الخليج، الإجدابي، الصحارى، اللبة، النوعية، الخور، الهوارية .

* الاتحاد الفرعي مصراتة .. عدد الأندية المسجلة (4) أربعة أندية وهي :

الريف، الأهلي المصراتي، النجم الريفي، الإشعاع.

* الاتحاد الفرعي طرابلس .. عدد الأندية المسجلة (11) أحد عشر ناديا وهي

: زناتة، الظهرة بني وليد، العزيمة، الفتح، القادسية بني وليد، الفالوجا،

الأمل ترهونة، الملعب الليبي، الشارع الغربي، اتحاد تاورغاء، الشعلة بني

وليد .

* الاتحاد الفرعي بالمنطقة الغربية .. عدد الأندية المسجلة (12) اثنا عشر

ناديا وهي : نجوم الصابرية، يفرن، العروبة، السكة، الشبيبة صرمان، الشاطئ

تليل، صقور العلالقة، الطلائع، الانتصار، الشروق، الباروني، اتحاد غريان.

* الاتحاد الفرعي بالمنطقة الجنوبية .. عدد الأندية المسجلة (11) أحد عشر

ناديا وهي : التحدي مرزق، الوفاء، القلعة، الجزيرة، الإخاء، الطموح،

أسامة، الطليعة، نجوم الشاطئ، الوادي الأخضر، الخلود .

.... ( يتبع )...