الاتحاد الليبي لكرة القدم يصدر قرارا بشأن تنظيم مسابقة الدرجة
الثانية.
الثلاثاء ، 02- 01- 2018 - 22:16:00
طرابلس 02 يناير 2018 (وال)- أصدر الاتحاد الليبي لكرة القدم قرارا
بشأن تنظيم مسابقة الدرجة الثانية للموسم الرياضي 2017-2018 .
ونص القرار على أن تنظم مسابقة الدرجة الثانية للموسم الرياضي
2017-2018 بمشاركة فرق الأندية المسجلة بهذه المسابقة وعددها (74) أربعة
وسبعون ناديا حسب توزيعها الآتي :.
* الاتحاد الفرعي بطبرق .. عدد الأندية المسجلة (4) أربعة أندية وهي :
الصقور، الهلال طبرق، البطنان، الخليج .
* الاتحاد الفرعي بالجبل الأخضر .. عدد الأندية المسجلة (14) أربعة عشر
ناديا وهي : المجد، الشلال، المنار، الفداء، الأنصار، الاستقلال،
الانتصار، العين، البروق، نجوم الجبل، الرجاء البيضاوي، التلال، نجوم
درنة، شباب سليون.
* الاتحاد الفرعي ببنغازي .. عدد الأندية المسجلة (10) عشرة أندية وهي :
الطيران، خالد بن الوليد، الحرية، السلفيوم، العروبة، السواعد، النجم
الساحلي، الإصرار، السلاوي، المجاهد .
* الاتحاد الفرعي خليج سرت .. عدد الأندية المسجلة (8) ثمانية أندية وهي
: البراق، الخليج، الإجدابي، الصحارى، اللبة، النوعية، الخور، الهوارية .
* الاتحاد الفرعي مصراتة .. عدد الأندية المسجلة (4) أربعة أندية وهي :
الريف، الأهلي المصراتي، النجم الريفي، الإشعاع.
* الاتحاد الفرعي طرابلس .. عدد الأندية المسجلة (11) أحد عشر ناديا وهي
: زناتة، الظهرة بني وليد، العزيمة، الفتح، القادسية بني وليد، الفالوجا،
الأمل ترهونة، الملعب الليبي، الشارع الغربي، اتحاد تاورغاء، الشعلة بني
وليد .
* الاتحاد الفرعي بالمنطقة الغربية .. عدد الأندية المسجلة (12) اثنا عشر
ناديا وهي : نجوم الصابرية، يفرن، العروبة، السكة، الشبيبة صرمان، الشاطئ
تليل، صقور العلالقة، الطلائع، الانتصار، الشروق، الباروني، اتحاد غريان.
* الاتحاد الفرعي بالمنطقة الجنوبية .. عدد الأندية المسجلة (11) أحد عشر
ناديا وهي : التحدي مرزق، الوفاء، القلعة، الجزيرة، الإخاء، الطموح،
أسامة، الطليعة، نجوم الشاطئ، الوادي الأخضر، الخلود .
.... ( يتبع )...