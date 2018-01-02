وزير الدولة لشؤون النازحين يبحث تفعيل الخدمات الأساسية في تاورغاء.



طرابلس 2 يناير 2018 (وال) - بحث وزير الدولة لشؤون النازحين

والمهجرين أبوبكر جلاله، اليوم الثلاثاء، مع رئيس الهيئة العامة للموارد

المائية ناجي عبدالرحمن سبل تفعيل مكتب الهيئة في مدينة تاورغاء تمهيداً

لتهيئة شبكة المياه والصرف الصحي بالمدينة.

وناقش الاجتماع - الذي حضره أعضاء اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ

الاتفاق بين تاورغاء ومصراتة - آلية تفعيل الخدمات العامة كالكهرباء

والتعليم والمراكز الصحية، لتهيئة الظروف المناسبة لعودة الأهالي

للمدينة.

واتفق المجتمعون على عقد اللقاءات بشكل دوري لاستعراض ما تم إنجازه

بهذا الشأن، تمهيداً لعودة أهالي تاورغاء في الموعد المحدد من المجلس

الرئاسي.

..(وال)..