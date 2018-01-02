أكثر من 25 ألف مستوطن اقتحموا الأقصى العام المنصرم.





القدس 2 يناير 2018 (وال) - قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس

المحتلة إن أكثر من 25 ألف مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى المبارك خلال

العام 2017، مؤكدةً أن الرقم يشير إلى وجود ارتفاع "قياسي" في أعداد

المقتحمين، مقارنة بالأعوام الماضية.

وأوضح مدير عام دائرة الأوقاف الشيخ عزام الخطيب في بيان صحفي أن

اقتحامات المتطرفين اليهود للمسجد الأقصى خلال العام الماضي سجلت أعلى

نسبة مقتحمين، حيث بلغ مجموعهم ما يقارب 25 الف متطرف، في استباحة واضحة

لقدسية المسجد.

وأضاف أن أعداد المقتحمين في ازدياد، في ظل الفتاوى الصادرة عن الحاخامات

اليهود التي تحرض على اقتحام الأقصى، وفي ظل دعم حكومي إسرائيلي لهؤلاء

المقتحمين.

وحذر الخطيب مما تقوم به حكومة الاحتلال من إجراءات هادفة إلى تغيير

الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأقصى، كمسجد خالص للمسلمين .