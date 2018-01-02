استئناف العمل القضائي بمحكمة ونيابة سرت.







سرت 2 يناير 2018 (وال) - استؤنف العمل بمحكمة ونيابة سرت في اليومين

الماضيين، بعد توقف دام قرابة عامين بسبب سيطرة تنظيم داعش على المدينة

عام 2015.

وحضر افتتاح المقر القضائي في سرت رئيسي محكمة ونيابة سرت، ولجنة

الضباط المكلفة من إدارة جهاز الشرطة القضائية بوزارة العدل بحكومة

الوفاق الوطني بالإشراف على تفعيل المؤسسة القضائية في المدينة.

وقال مصدر مسؤول بجهاز الشرطة القضائية، إن اللجنة المكلفة بالخصوص

قامت بحصر قوة الشرطة العمومية بمقر المحكمة والنيابة لدعم وتفعيل

المؤسسات القضائية داخل مدينة سرت وضواحيها.

يشار إلى أن وكيل وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني قام خلال المدة

الماضية بزيارة تفقدية رفقة رئيس جهاز الشرطة القضائية، لمحكمة سرت لمقر

محكمة ونيابة سرت للوقوف على الاحتياجات اللازمة لتوفيرها وتفعيل العمل

من خلالها .



..(وال).