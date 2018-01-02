وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والإمداد الطبي يعلن قربِ توفيرعلاج حالات الأورام داخل ليبيا.





طرابلس 2 يناير 2018 ( وال ) - أعلن وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية

والإمداد الطبي "عيسى العمياني"عن قربِ توفير علاج حالات الأورام داخل

ليبيا وافتتاح أقسامٍ للعلاج الإشعاعي ،وقيام الوزارة بتوريد العلاج

الكيميائي للمرضى.

كما أكد الوكيل في تصريحات له نقلها المكتب الاعلامي بالوزارة ؛ عن

فتح اعتماداتٍ مستندية للمعهد القومي لعلاج الأورام بصبراتة؛ من أجل

تركيب أجهزة العلاج الإشعاعي خلال أشهر.

وكشف " العمياني" عن استراتيجيات الوزارة خلال عام 2018 حيث أشار إلى

نسبة إنجاز تصل إلى 95% لأعمال اللجنة المكلّفة بإعداد العطاء العام لسنة

2018 الخاص بتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية.

ودعا وكيل الوزارة خبراء الاقتصاد والمالية على مستوى ليبيا لتقديم

المساعدة في إيجاد الحلول للمشاكل المتعلقة بتراكم ديون وزارة الصحة.

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