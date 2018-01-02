مصادر امنية مصرية : تنفيذ الاعدام شنقا في خمسة محكومين في مصر .





القاهرة 2 يناير 2018 ( وال ) - أعلنت مصادر امنية مصرية اليوم الثلاثاء

عن تنفيذ حكم الاعدام شنقا في خمسة أشخاص في مصر ، اربعة منهم دينوا في

اعتداء بقنبلة على ستاد كفر الشيخ (دلتا النيل) ما أوقع ثلاثة قتلى من

طلبة الكلية الحربية ، والخامس دين في قضية جنائية .

ونقلت مصادر اعلامية عن مسؤول أمني إن حكم الاعدام شنقا نفذ في ساعة

مبكرة من صباح الثلاثاء بالمحكومين الخمسة في سجن برج العرب (غرب

الاسكندرية على ساحل المتوسط شمال مصر).



واشارت المصادر إلى ان ذلك يأتي بعد عشرة أيام على تنفيذ حكم الاعدام

في سجني برج العرب ووادي النظرون ب15 رجلا دينوا بالمشاركة في هجمات على

قوات الجيش والشرطة في شمال سيناء.

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