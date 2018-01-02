مكتب مكافحة الحرائق : مقتل 15 شخصا فى حرائق خلال عطلة السنة الجديدة فى الصين .





بكين 2 يناير 2018 ( وال )- لقى ( 15 ) شخصا مصرعهم فى حرائق مختلفة خلال

عطلة السنة الجديدة فى الصين .

وذكر مكتب مكافحة الحرائق الصيني اليوم الثلاثاء انه تم الابلاغ عن

وقوع 2061 حريقا فى الصين خلال عطلة السنة الجديدة التى استمرت ثلاثة

أيام من يوم السبت وتسببت فى وقوع 15 حالة وفاة .

وأفاد المكتب التابع لوزارة الأمن العام أن الحرائق تسببت فى خسائر

اقتصادية مباشرة بلغت قيمتها 18.66 مليون يوان (2.87 مليون دولار أمريكى)

، مشيرا إلى انه لم يتم الابلاغ عن وقوع حرائق ضخمة خلال العطلة.

وأضاف المكتب أن إدارات إطفاء الحرائق عززت عمليات التفتيش لتأمين

سلامة الأماكن العامة الرئيسية بما فى ذلك الشوارع المزدحمة بالمارة

وأماكن التسلية والأسواق التجارية الكبرى.

وقد انتشر أكثر من ( 63800 ) من الإطفائيين للتعامل مع حالات الطوارئ

خلال العطلة حيث قاموا بإنقاذ أو إجلاء 726 من الأشخاص المحاصرين ، كما

أنقذوا ممتلكات تبلغ قيمتها أكثر من 44 مليون يوان.

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