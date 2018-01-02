وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية يجتمع مع القائم بالاعمال البريطاني في ليبيا .الثلاثاء ، 02-01-2018 - 14:34:00

وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية يجتمع مع القائم بالاعمال البريطاني في ليبيا .طرابلس 02 يناير 2018 (وال) -اجتمع وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية " لطفي المغربي " اليوم الثلاثاء مع القائم بالاعمال البريطاني في ليبيا " انجوس ماكاي " .
وتم خلال اللقاء الذي عُقد بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس استعراض العلاقات بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها .
وأعرب القائم بالاعمال البريطاني خلال هذا اللقاء عن تهانيه للشعب الليبي بحلول العام الجديد ، وتمنياته بأن يكون العام 2018 عام اعادة الاستقرار والوفاق والتنمية في ليبيا .


...( وال )..

الأكثر قراءة في وال

موعد بداية الدراسة لطلبة الإعداديات الطبية ببنغازي سيحدد بعد الأنتهاء من التجهيزات
التوقيع على اتفاق لإنشاء محطتين للكهرباء بين شركة سيمنس الألمانية والشركة العامة للكهرباء
وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني تقيم ورشة عمل للتخطيط السياسي بعنوان " نحو رسم وتنفيذ سياسة ليبية ناجحة".

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا