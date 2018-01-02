وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية يجتمع مع القائم بالاعمال البريطاني في ليبيا .

طرابلس 02 يناير 2018 (وال) -اجتمع وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية " لطفي المغربي " اليوم الثلاثاء مع القائم بالاعمال البريطاني في ليبيا " انجوس ماكاي " .

وتم خلال اللقاء الذي عُقد بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس استعراض العلاقات بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها .

وأعرب القائم بالاعمال البريطاني خلال هذا اللقاء عن تهانيه للشعب الليبي بحلول العام الجديد ، وتمنياته بأن يكون العام 2018 عام اعادة الاستقرار والوفاق والتنمية في ليبيا .





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