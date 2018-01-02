مناقشة عراقيل إستجلاب العمالة محْور الاجتماع المشترك بين وزارات "العمل"و "الصحة" و "الخارجية" .الثلاثاء ، 02-01-2018 - 13:59:00

مناقشة عراقيل إستجلاب العمالة محْور الاجتماع المشترك بين وزارات "العمل"و "الصحة" و "الخارجية" .طرابلس 02 يناير 2017 ( وال ) - عقد صباح اليوم إجتماع ضم وزير العمل المفوّض "المهدي الورضمي " ، و وكيل وزارة الصحة " عيسى العمياني " ، ووكيل وزارة الخارجية " لطفي المغربي " ، وبحضور أعضاء عن اللجنة المشتركة بين وزارتي العمل والصحة وذلك بمقر وزارة العمل بطرابلس .
واستهل وزير العمل الإجتماع بإستعراض كافة المشاكل والعراقيل التي تواجه عملية إستجلاب العمالة وسبل حلّها في مختلف القطاعات وأبرزها قطاع الصحة .
ومن جهته عرض مدير مكتب الإستخدام بوزارة الصحة "صالح عبدالسيد" إحصائيات عن موافقات إذن عمل والتي بلغ عددها (1857) للقطاع العام ، و (22) للقطاع الخاص .
و أكّد "عبدالسيد" أن إجمالي العام لأذونات الموافقات الممنوحة حوالي (1180) ، مشيرا الى أن قطاع الصحة يمكن ان يستوعب أعداد كبيرة من الباحثين عن العمل وجاري العمل عليها بالتنسيق مع مكتب التشغيل والإستخدام و مركز المعلومات والتوثيق لإمكانية تمكينهم في الفرص المتاحة حالياً .
ومن جانبه أوضح وكيل وزارة الصحة "عيسى العمياني" أن أهم العوامل التي يجب أن نعوّل عليها هي ضمان الحقوق المالية للعمالة الممنوحة لها اذن تعاقد ، مؤكّداً على أهمية التواصل مع مصرف ليبيا المركزي لحلحلة المشكلة وإيجاد ألية تضمن سلاسلة صرف مستحقاتهم .
ومن جهته أكد وكيل وزارة الخارجية "لطفي المغربي" على ضرورة أن تكون عملية الإتصال والتواصل مع الدول الأخرى بناءاً على خطة واضحة قبل زيارتها .
وتم الإتفاق في ختام الاجتماع على عقد إجتماعات أخرى مكمّلة يتم من خلالها إقتراح بدائل لعملية الإستجلاب بما فيها تمكين الشباب في الفرص المتاحة بقطاع الصحة ، والتواصل مع الجهات المختصة كوزارة المالية ، ومصرف ليبيا المركزي والمجلس الرئاسي لحلحلة المشاكل المالية للعمالة التي تمارس أعمالها بناء على اذونات تعاقد .

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