اجتماع اللجنة الوطنية للاشخاص ذوي الاعاقة .

طرابلس 02 يناير 2018 (وال) - عقد صباح اليوم بطرابلس الاجتماع الاول للجنة الوطنية للاشخاص ذوي الاعاقة التي تضم وزيرة الشؤون الاجتماعية ووكلاء وزارات الشؤون الاجتماعية والخارجية والمواصلات والصحة والعمل والتخطيط والحكم المحلي ومدير ادارة ذوي الاعاقة بصندوق التضامن الاجتماعي .

وتناول الاجتماع الذي ترأسته وزيرة الشؤون الاجتماعية " فاضي منصور "

بالمناقشة القانون رقم 5 لسنة 87 بشأن المعاقين ، وعدد من المواضيع

المتعلقة بذوي الاعاقة من خدمات صحية وطبية ، والعمل على استحداث مركز للدراسات والابحاث لهذه الشريحة بالتعاون مع منظمات المجتمع الدولي .

كما تم مناقشة امكانية تشكيل لجنة عليا للمعاقين تتولى متابعة هذه

الشريحة واكتشاف الاعاقة مبكرا واحتياجات المواطن لذوي الاعاقة المصابون بامراض مزمنة تعيق اداء أي عمل واصدار قرارات الاعفاءات الضريبية لتوفير المعدات لهذه الشريحة .وسيارات، واطراف صناعية .

وكذلك تطوير عمل اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين والتكافل مابين

القطاعات الحكومة لتسهيل تقديم الخدمات لهم .

واوضح مدير الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي أن الصندوق يقدم

خدماته لحوالي 103 ألف معاق ويقدم كذلك معونات مالية لـــ 20 الف حالة

وخدمات الايواء لحالات متعددي الاعاقة على مدار السنة ، بالاضافة الى

خدمات التعليم والتأهيل بــ 35 مركز ومدرسة تأهيل بمختلف المدن والمناطق بليبيا .



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