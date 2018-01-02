الدولار يستهل تداولات 2018 بانخفاض واليورو يرتفع .

لندن 2 يناير 2018 ( وال ) - ارتفع اليورو لأعلى مستوى في أربعة أشهر مقابل الدولار المتراجع على نطاق واسع اليوم الثلاثاء أول يوم تداول في 2018 وسط تفاؤل بوضع اقتصادي أفضل في منطقة اليورو.

وأنهي اليورو 2017 بتحقيق أفضل أداء سنوي مقابل الدولار منذ عام 2003، في ظل تحسن الاقتصادات الأوروبية وتنامي التوقعات بأن يقلص البنك المركزي الأوروبي برنامجه للتحفيز النقدي، مما يعزز الطلب على العملة الموحدة.

وبدأ اليورو العام بتعزيز تلك المكاسب ليرتفع 0.3 بالمئة إلى 1.2046 دولار بحلول الساعة 0839 بتوقيت جرينتش، ليقترب من مستوى 1.2092

دولار الذي سجله في سبتمبر أيلول وهو الأعلى منذ أوائل 2015.

وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة أيضا مقابل الين الياباني إلى

135.64 ين لتبلغ مستويات لم تسجلها منذ أواخر 2015.

وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست

عملات رئيسية إلى 91.932 وهو أدنى مستوياته منذ سبتمبر الماضي.

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