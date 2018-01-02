قوات الاحتلال تعتقل 15 مواطناً من الضفة الغربية .





رام الله 2- يناير -2018 ( وال ) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي،

فجر اليوم الثلاثاء، 15 مواطناً من محافظات الضفة الغربية، وبذلك يرتفع

عدد المعتقلين منذ اندلاع الاحتجاجات على إعلان الرئيس الأميركي دونالد

ترمب بشأن القدس في ديسمبر الماضي؛ إلى أكثر من 700 مواطن، بينهم 190

طفلاً، و15 من النساء، وثلاثة جرحى.

وأوضح أفاد نادي الأسير الفلسطيني ، في بيان له أن قوات الاحتلال اعتقلت

سبعة مواطنين من محافظة الخليل.

وأضاف النادي أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين من القدس ،

ومواطنين من محافظة بيت لحم ، كما اعتقلت شاب من مخيم جنين، وإبراهيم

الجبالي من نابلس، وآخر من قلقيلية.

في السياق ذاته هدمت قوات الاحتلال اليوم الثلاثاء، منزلاً يعود للمواطن

عماد عياد "إسكان نسيبة" بحي بيت حنينا شمال القدس المحتلة، بحجة عدم

الترخيص.

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