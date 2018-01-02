أسهم أوروبا تسجل بداية متعثرة في 2018 مع انخفاض قطاع التعدين.





لندن 2 يناير 2018 (وال ) - تراجعت الأسهم الأوروبية في بداية

تداولات العام اليوم الثلاثاء وهبطت أسهم شركات المعادن والتعدين عقب

موجة ارتفاع قوية، بينما لم يكن ارتفاع أسهم شركات النفط والبنوك كافيا

لوقف الانخفاض.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة في التعاملات المبكرة

فيما انخفض المؤشر ستوكس لمنطقة اليورو 0.3 في المئة.

وتصدرت أسهم الموارد الأساسية قائمة القطاعات المنخفضة، مع هبوط مؤشر

القطاع 0.6 في المئة. وتراجعت أسهم ريو تينتو وباسف وبي.إتش.بي بيليتون.

وارتفع قطاع التعدين إلى أعلى مستوى في خمس سنوات بنهاية الأسبوع الماضي.