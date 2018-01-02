انطلاق بث راديو سرت الثقافي .
الثلاثاء ، 02- 01- 2018 - 12:56:00
سرت 02 يناير 2018 (وال) - انطلق أمس الاثنين بث راديو سرت الثقافي تحت
اشراف الهيئة العامة للثقافة .
وحضر حفل انطلاق بث راديو سرت الثقافي مدير مكتب الثقافة بسرت علاء
فكرون ومدراء المكاتب والاقسام التابعة لمكتب الثقافة وعدد من المهتمين
بالشؤون الثقافية من ادباء وكتاب وصحفيين .
ويبث راديو الثقافة برامجه الثقافية والادبية على التردد FM99,9 ضمن
جهود الهيئة العامة للثقافة لدعم المثقفين والادباء ، ونشر المناشط
والندوات والمؤتمرات التقافية لمستمعيه داخل مدينة سرت وضواحيها .
...(وال سرت)...