انطلاق بث راديو سرت الثقافي .الثلاثاء ، 02-01-2018 - 12:56:00

انطلاق بث راديو سرت الثقافي .سرت 02 يناير 2018 (وال) - انطلق أمس الاثنين بث راديو سرت الثقافي تحت
اشراف الهيئة العامة للثقافة .
وحضر حفل انطلاق بث راديو سرت الثقافي مدير مكتب الثقافة بسرت علاء
فكرون ومدراء المكاتب والاقسام التابعة لمكتب الثقافة وعدد من المهتمين
بالشؤون الثقافية من ادباء وكتاب وصحفيين .
ويبث راديو الثقافة برامجه الثقافية والادبية على التردد FM99,9 ضمن
جهود الهيئة العامة للثقافة لدعم المثقفين والادباء ، ونشر المناشط
والندوات والمؤتمرات التقافية لمستمعيه داخل مدينة سرت وضواحيها .
...(وال سرت)...

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