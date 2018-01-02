انطلاق بث راديو سرت الثقافي .

سرت 02 يناير 2018 (وال) - انطلق أمس الاثنين بث راديو سرت الثقافي تحت

اشراف الهيئة العامة للثقافة .

وحضر حفل انطلاق بث راديو سرت الثقافي مدير مكتب الثقافة بسرت علاء

فكرون ومدراء المكاتب والاقسام التابعة لمكتب الثقافة وعدد من المهتمين

بالشؤون الثقافية من ادباء وكتاب وصحفيين .

ويبث راديو الثقافة برامجه الثقافية والادبية على التردد FM99,9 ضمن

جهود الهيئة العامة للثقافة لدعم المثقفين والادباء ، ونشر المناشط

والندوات والمؤتمرات التقافية لمستمعيه داخل مدينة سرت وضواحيها .

...(وال سرت)...