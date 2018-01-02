التلفزيون الرسمي الإيراني يعلن مقتل " 9 " أشخاص في اضطرابات الليلة الماضية في إيران .الثلاثاء ، 02-01-2018 - 12:59:00





طهران 2 يناير 2018 ( وال ) - أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم
الثلاثاء مقتل تسعة اشخاص الليلة الماضية في عدد من مدن محافظة أصفهان
بوسط إيران في أعمال عنف على ارتباط بالاحتجاجات التي تهز هذا البلد منذ
الخميس.
وأوضح أن ستة متظاهرين قتلوا في مواجهات مع قوات الأمن فيما كانوا
يحاولون مهاجمة مركز للشرطة في مدينة قهدريجان.
كما قتل فتى في الـ11 من العمر وأصيب والده بجروح بنيران متظاهرين اثناء
عبورهما قرب تجمع في خميني شهر.
وقتل عنصر في الحرس الثوري الإيراني وأصيب آخر برصاص أطلق من سلاح صيد في
كهريز سانغ.
وكانت السلطات أعلنت مساء الاثنين عن مقتل شرطي برصاص اطلق من سلاح
صيد في نجف اباد.
وأفاد التلفزيون الرسمي عن توقيف مئة شخص مساء الاثنين في المحافظة.
وبذلك تصل إلى 21 قتيلا حصيلة التظاهرات التي بدأت الخميس في مشهد،
ثاني مدن إيران، احتجاجا على الضائقة الاقتصادية والحكومة.
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