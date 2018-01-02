مصرف ليبيا المركزي ينفي ما يشاع بشأن منحه مستندات برسم التحصيل لبعض رجال الاعمال .



طرابلس 2 يناير 2018 ( وال ) - نفى مصرف ليبيا المركزي اليوم

الثلاثاء ما تداول عبر عدد من المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي

بشأن منحه مستندات برسم التحصيل لبعض رجال الاعمال .

وأكد مصرف ليبيا المركزي في بيان له تحصلت وكالة الانباء الليبية نسخة

منه : أن ماورد عار من الصحة ولا أساس له ، وان الاجتماع الذي جرى بحضور

كل من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق والمصرف المركزي كان بشأن تقييم

تجربة عام 2017 في تنفيذ الموازنة الاستيرادية وحلحلة مشكلة السيولة ،

ولمناقشة المشكلة التي يواجهها المواطنون من نقص السلع الاساسية وارتفاع

اسعارها في الاسواق ، حيث تم الاستماع لمقترحات رجال الاعمال لمواجهة هذه

المشكلة .

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