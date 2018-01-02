عميد بلدية سرت ومراقب التعليم يتفقدان سير العملية التعليمية .الثلاثاء ، 02-01-2018 - 12:33:00



سرت 02 يناير 2018(وال)_ قام عميد بلدية سرت مختار خليفة يرافقة مراقب
التعليم مفتاح عبد الكافى ومدير مكتب الخدمات التعليمية مفتاح عقيلة
بجولة تفقدية لعدد من المدراس بسرت .. تابعوا خلالها سير العملية
التعليمية والمعوقات التى تواجههم والعمل على تذليلها
وقال الناطق الاعلامى بالمجلس لوكالة الانباء الليبية ان الجولة التفقدية
شملت مدراس وثانويات الاتحاد ، الصقور ، الفتح ، سرت المركزية وثانوية
خولة بنت الازور للبنات .
واوضح المصدر ان الزيارات تم خلالها الاطلاع على اعمال الصيانة التى
ينفذها برنامج الامم المتحدة الانمائى فى اربعة مدراس تعليمية من واقع
ثمانية مدراس تعليمية .
(وال_سرت)

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