استعراض أنشطة معهد النفط للتأهيل والتدريب .



طرابلس‏ 2 يناير 2018 (وال) - عقد بطرابلس يوم أمس الاجتماع السنوي

لمعهد النفط للتأهيل والتدريب، برئاسة رئيس مجلس ادارة المؤسسة الوطنية

للنفط ، وحضور أعضاء مجلس الإدارة ، ورئيس لجنة الإدارة بمعهد النفط

للتأهيل والتدريب الدكتور "علي الديب" ، وبعض مسؤولي الإدارات المختصة

بالمؤسسة والمعهد.

وتم خلال الاجتماع استعراض أنشطة المعهد ومناقشة المشاريع المنجزة خلال

عام 2017، والخطط المقترحة لعام 2018 والميزانيات التقديرية المخصصة لها.

وأكد رئيس مجلس الإدارة المهندس مصطفى صنع الله على الاهتمام الكبير

الذي توليه المؤسسة الوطنية للنفط بالمعهد والقائمين عليه وعلى الإدارة

والطلبة والمستخدمين، مثنياً على عراقة المعهد، والدور الذي يقوم به من

خلال تأهيل وتدريب العناصر الوطنية الشابة علميا وفنيا للنهوض بالقطاع

والشركات التابعة له.

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وقام الدكتور علي الديب بتقديم نبذة عن أهم انجازات المعهد في العام

المنصرم، مع تفاصيل حركة القوى العاملة وهيكل تنظيمها وملخص عن الوضع

المالي وكشف الإيرادات لسنة 2017 والميزانية المعتمدة والوضع القانوني

للمعهد، وذلك بالإضافة إلى التفاصيل المتعلقة بالتزامات المعهد تجاه

شركات القطاع المتعاونة معه والالتزامات السيادية القائمة على المعهد.



فيما أبدى السيد الرئيس، وأعضاء مجلس الإدارة بعض الملاحظات الهامة تمثلت

في ضرورة التقيد والالتزام بضوابط السلامة والمسؤولية البيئية باعتبارها

مسؤولية أخلاقية ينبغي عدم التهاون بها. كما أوصى بالتعاون مع شركات

القطاع بهذا الصدد.



وفي الختام شكر السيد رئيس وأعضاء مجلس الادارة بالمؤسسة رئيس وأعضاء

لجنة الادارة وهيئة التدريس ومستخدمي المعهد على جهودهم في تخريج الكوادر

الوطنية المؤهلة فنياً القادرة على تسيير القطاع وشركاته.



















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