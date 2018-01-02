الشركة العامة للكهرباء: طرح الأحمال اليوم الثلاثاء يصل إلى 4 ساعات .



طرابلس 2 يناير 2018 ( وال ) - أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن

الساعات المتوقعة لطرح الأحمال لهذا اليوم الثلاثاء ، ستصل إلى 4 ساعات

، وذلك نتيجة للانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة وللعجز المتوقع في

الشبكة العامة للكهرباء الذي يصل إلى حوالي 1000 ميغاوات .

وأوضحت الشركة ، في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية اليوم

الثلاثاء : أن القدرة الإنتاجية الفعلية للشبكة العامة اليوم تبلغ 5500

ميغاوات ، وأن الاستهلاك المتوقع قد يصل إلى 6500 ميغاوات .

وطالبت شركة الكهرباء في بيانها المواطنين بضرورة ترشيد الاستهلاك

للطاقة الكهربائية بمنازلهم للمساهمة في التقليل من ساعات طرح الأحمال من

خلال اتباع الإرشادات التوعوية لخفض الاستهلاك .

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