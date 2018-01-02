الشركة العامة للكهرباء: طرح الأحمال اليوم الثلاثاء يصل إلى 4 ساعات .الثلاثاء ، 02-01-2018 - 12:10:00

الشركة العامة للكهرباء: طرح الأحمال اليوم الثلاثاء يصل إلى 4 ساعات .
طرابلس 2 يناير 2018 ( وال ) - أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن
الساعات المتوقعة لطرح الأحمال لهذا اليوم الثلاثاء ، ستصل إلى 4 ساعات
، وذلك نتيجة للانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة وللعجز المتوقع في
الشبكة العامة للكهرباء الذي يصل إلى حوالي 1000 ميغاوات .
وأوضحت الشركة ، في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية اليوم
الثلاثاء : أن القدرة الإنتاجية الفعلية للشبكة العامة اليوم تبلغ 5500
ميغاوات ، وأن الاستهلاك المتوقع قد يصل إلى 6500 ميغاوات .
وطالبت شركة الكهرباء في بيانها المواطنين بضرورة ترشيد الاستهلاك
للطاقة الكهربائية بمنازلهم للمساهمة في التقليل من ساعات طرح الأحمال من
خلال اتباع الإرشادات التوعوية لخفض الاستهلاك .
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