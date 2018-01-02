ارتفاع الذهب لأعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر .





لندن 2 يناير 2018 (وال) - سجلت أسعار الذهب بداية قوية في عام 2018

اليوم الثلاثاء بعد أن سجل المعدن الأصفر أعلى مستوياته فيما يزيد عن

ثلاثة أشهر مدعوما بعوامل فنية بعدما تجاوز مستوى 1300 دولار للأوقية

الأسبوع الماضي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 5ر0 بالمئة إلى 31ر1308 دولار

للأوقية ، بعدما سجل أعلى مستوى منذ 26 سبتمبر عند 30ر1310 دولار في وقت

سابق من الجلسة.

وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 1ر0 بالمئة إلى 50ر1310 دولار

للأوقية.

وقال محللون ومتعاملون إن الذهب ارتفع بسبب عوامل فنية بعدما أغلق فوق

المتوسط المتحرك لمئتي يوم ومئة يوم على مدى الأسبوعين الماضيين عقب أن

تخطى مستوى مقاومة نفسيا عند 1300 دولار يوم الجمعة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 13 بالمئة العام الماضي مسجلا أفضل

أداء سنوي منذ 2010 .

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 5ر0

بالمئة إلى 04ر17 دولار . وارتفع البلاتين 2ر0 بالمئة إلى 49 ر927

دولار. وصعد البلاديوم واحدا بالمئة إلى 50ر1072 دولار ، بعد أن سجل أعلى

مستوى منذ فبراير شباط 2001 عند 30ر1047 دولار.



.. ( وال ) ..