شركة البريقة لتسويق النفط تجدد تأكيدها على توفر الوقود ،وأن السعات التخزينية بمستودع طرابلس النفطي ممتازة .



طرابلس 2 يناير 2018 (وال) - أكدت شركة البريقة لتسويق النفط

اليوم الثلاثاء توفر الوقود بمختلف محطات الوقود بطرابلس وضواحيها ، وأن

الناقلة آنوار ليبيا مازالت مستمره في الضخ لشركات التوزيع الراحلة

الشرارة نفط ليبيا والطرق السريعة بصورة طبيعية من ميناء طرابلس البحري .

وأوضحت شركة البريقة أن السعات التخزينية بمستودع طرابلس النفطي

ممتازة بعد تفريغ الناقلة فالكدور بميناء الزاوية البحري لحمولتها

البالغة 35.000.000 وعبر الضخ من مستودع الزاوية .

ودعت شركة البريقة عبر موقعها المواطنين إلى عدم الالتفات للإشاعات

والأكاذيب التي تفتقد لابسط مقومات المصداقية ، موضحة

بأن هناك إشاعات تم رصدها من خلال متابعة المكتب الإعلامي بالشركة غرضها

التشويش مفادها أن وقود البنزين غيرمتوفر.

وتظمئن شركة البريقة المواطنين بأن الناقلة آنوار ليبيا مازالت

مستمره في الضخ لشركات التوزيع بصورة طبيعية من ميناء طرابلس البحري ،

وأن الناقلة آنوار الخليج بحمولتها البالغة 34.000.000 لتر ستراسو علي

الرصيف البحري لميناء طرابلس يوم الخميس الرابع من شهر يناير الجاري .

كما تعلن الشركة آن ميناء مصراته البحري سيستقبل الناقلة بالتك شام

بيول يوم الغد الاربعاء 3 من شهر يناير الجاري بحمولتها البالغة

33.000.000.

وعليه فإن شركة البريقة لتسويق النفط تطمئن السادة المواطنين بآن لاداعي

للإزدحام لتفويت الفرصة علي ضعاف النفوس الذين غرضهم نشر الفوضي والتحلي

بروح الوطنية إتجاه الوطن والمواطن.

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