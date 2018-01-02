النشرة البحرية المتوقعة على ساحل ليبيا.الثلاثاء ، 02-01-2018 - 11:43:00



طرابلس‏ 2 يناير 2018 (وال) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة على ساحل
ليبيا اليوم الثلاثاء ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز
الوطني للارصاد الجوية .

الساحل من رأس اجدير إلى سرت.
- السماء قليلة السحب تتكاثر هذه الليلة مع احتمال سقوط امطار خفيفة
يوم الغد على بعض المناطق.
- الريح غربي إلى شرش سرعته مابين (15 - 25) عقدة .
- إرتفاع الموج يتراوح ما بين (1.00 -3.00) متر هذا اليوم ويتراوح يوم
الغد على اغلب الساحل ما بين (2.50 - 4.00 ) متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ويكون مضطرب على اغلب الساحل .
- درجة حرارة سطح البحر (17-18) درجة مئوية.
- الرؤيـة جيدة إلى متوسطة.

الساحل من الخليج إلى طبرق .
- السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا هذه الليلة مع سقوط أمطار متفرقة
خاصة على الجبل الاخضر قد يصحبها خلايا من السحب الرعدية ،ونزول حبات
البرد احيانا .
- الريح غربي إلى شرش سرعته مابين (15 - 25) عقدة.
- إرتفاع الموج يتراوح ما بين (1.00-3.00) هذا اليوم ويتراوح يوم الغد ما
بين ما بين (2.50 - 4.00 ) متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ويكون مضطرب يوم الغد.
.- درجة حرارة سطح البحر تتراوح مابين (18-19) درجة مئوية.
- الرؤيـة جيدة إلى متوسطة.
...( وال ) ...

الأكثر قراءة في وال

موعد بداية الدراسة لطلبة الإعداديات الطبية ببنغازي سيحدد بعد الأنتهاء من التجهيزات
التوقيع على اتفاق لإنشاء محطتين للكهرباء بين شركة سيمنس الألمانية والشركة العامة للكهرباء
وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني تقيم ورشة عمل للتخطيط السياسي بعنوان " نحو رسم وتنفيذ سياسة ليبية ناجحة".

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا