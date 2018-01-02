النشرة البحرية المتوقعة على ساحل ليبيا.





طرابلس‏ 2 يناير 2018 (وال) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة على ساحل

ليبيا اليوم الثلاثاء ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز

الوطني للارصاد الجوية .



الساحل من رأس اجدير إلى سرت.

- السماء قليلة السحب تتكاثر هذه الليلة مع احتمال سقوط امطار خفيفة

يوم الغد على بعض المناطق.

- الريح غربي إلى شرش سرعته مابين (15 - 25) عقدة .

- إرتفاع الموج يتراوح ما بين (1.00 -3.00) متر هذا اليوم ويتراوح يوم

الغد على اغلب الساحل ما بين (2.50 - 4.00 ) متر.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ويكون مضطرب على اغلب الساحل .

- درجة حرارة سطح البحر (17-18) درجة مئوية.

- الرؤيـة جيدة إلى متوسطة.



الساحل من الخليج إلى طبرق .

- السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا هذه الليلة مع سقوط أمطار متفرقة

خاصة على الجبل الاخضر قد يصحبها خلايا من السحب الرعدية ،ونزول حبات

البرد احيانا .

- الريح غربي إلى شرش سرعته مابين (15 - 25) عقدة.

- إرتفاع الموج يتراوح ما بين (1.00-3.00) هذا اليوم ويتراوح يوم الغد ما

بين ما بين (2.50 - 4.00 ) متر.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ويكون مضطرب يوم الغد.

.- درجة حرارة سطح البحر تتراوح مابين (18-19) درجة مئوية.

- الرؤيـة جيدة إلى متوسطة.

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