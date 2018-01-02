النشرة البحرية المتوقعة على ساحل ليبيا.
الثلاثاء ، 02- 01- 2018 - 11:43:00
طرابلس 2 يناير 2018 (وال) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة على ساحل
ليبيا اليوم الثلاثاء ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز
الوطني للارصاد الجوية .
الساحل من رأس اجدير إلى سرت.
- السماء قليلة السحب تتكاثر هذه الليلة مع احتمال سقوط امطار خفيفة
يوم الغد على بعض المناطق.
- الريح غربي إلى شرش سرعته مابين (15 - 25) عقدة .
- إرتفاع الموج يتراوح ما بين (1.00 -3.00) متر هذا اليوم ويتراوح يوم
الغد على اغلب الساحل ما بين (2.50 - 4.00 ) متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ويكون مضطرب على اغلب الساحل .
- درجة حرارة سطح البحر (17-18) درجة مئوية.
- الرؤيـة جيدة إلى متوسطة.
الساحل من الخليج إلى طبرق .
- السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا هذه الليلة مع سقوط أمطار متفرقة
خاصة على الجبل الاخضر قد يصحبها خلايا من السحب الرعدية ،ونزول حبات
البرد احيانا .
- الريح غربي إلى شرش سرعته مابين (15 - 25) عقدة.
- إرتفاع الموج يتراوح ما بين (1.00-3.00) هذا اليوم ويتراوح يوم الغد ما
بين ما بين (2.50 - 4.00 ) متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ويكون مضطرب يوم الغد.
.- درجة حرارة سطح البحر تتراوح مابين (18-19) درجة مئوية.
- الرؤيـة جيدة إلى متوسطة.
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