الدكتور " ايمن القماطي " وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق يحضر اجتماعات وزراء التعليم العرب بالقاهرة .



القاهرة 2 يناير 2018 (وال) - ترأس وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم

العالي بحكومة الوفاق الوطني ايمن القماطي وفد ليبيا في اجتماعات المؤتمر

السادس عشر للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي العرب

الذي عقد بمقر الجامعة العربية في القاهرة .

وحضر المؤتمر الذي عقد تحت عنوان "التعليم العالي وعالم العمل والانتاج

رؤية جديدة " 17 وزيرا وعدد من المنظمات العربية والدولية .

واكد الوزراء في القرارات والتوصيات التي اصدروها في ختام اجتماعهم على

اهمية التخطيط المتكامل للتعليم العال وضرورة مراجعة التشريعات والقوانين

الوطنية المنظمة لعلاقة مؤسسات التعليم العالي مع سوق العمل .

ودعا الوزراء في توصياتهم الى دعم الشباب وتشجيعهم على الالتحاق بالعمل

في القطاع الخاص .

كما دعا وزراء التعليم العالي والبحث العلمي في الدول العربية إلى دعم

وتمكين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الفلسطينية العاملة في القدس

العربية ضد عمليات التهويد والتصدي لها.

وأكدوا على أهمية التخطيط المتكامل للتعليم العالي والبحث العلمي

وقطاعات العمل والإنتاج في إطار الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة لكل

دولة وأولوياتها وعناصر تميزها النسبي .

وطالب الوزراء بإرساء قواعد بيانات وطنية حول الخريجين وفرص التوظيف ،

وإيلاء أهمية قصوى للتعليم التقني والتطبيقي والتدريب والاستفادة من

الخبرات والكفاءات العربية في داخل وخارج الوطن العربي في تطوير البرامج

التعليمية والتقنية .

وتم على هامش فعاليات المؤتمر توزيع جوائز بحوث الشباب العربي المقدمة من

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الإلكسو) .



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