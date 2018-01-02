الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.





طرابلس 2 يناير 2018 (وال) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال

الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الثلاثاء وفقاً للنشرة

الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية.



ملخص عام.

تقلبات جوية متوقعة على أغلب مناطق الشمال مصحوبة برياح نشطة إلى قوية

نسبيا مع تكاثر للسحب وفرصة لسقوط أمطار متفرقة خاصة على المناطق

الساحلية ، بينما يبقى الطقس مستقر نسبيا على بقية مناطق ليبيا خاصة

مناطق الجنوب .



- رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة.

السماء قليلة السحب تتكاثر هذا اليوم مع احتمال سقوط أمطار متفرقة ،

والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة وتكون نشطة إلى قوية

على المناطق الساحلية تصل إلى (50) كلم/ساعة أحيانا ، ودرجات الحرارة

القصوي تتراوح مابين (14-20) درجة مئوية .



بن جواد - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مراده.

تتكاثر السحب من مساء هذا اليوم قد تكون مصحوبة بخلايا من السحب

الرعدية مع فرصة لسقوط أمطار وحبات البرد احيانا على أغلب المناطق ومن

المتوقع ان تكون على مناطق الجبل الاخضر ، والرياح جنوبية غربية غربية

إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة إلى قوية احيانا حيث من المتوقع

أن تصل سرعتها إلى (60) كلم/ساعة خاصة على المنطقة الممتدة من بنغازي حتى

درنة ، ودرجــــــات الحــــــرارة القصــوى تتراوح مــــــــــــابين

(14-20) درجة مئوية .



الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة.

السماء قليلة السحب والريــــــــاح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه

خفيفة السرعة ، ودرجـــــــات الحـــــــرارة القصوى تتـراوح مابين

(16-20) درجة مئوية.



الكفرة - تازربو - السرير.

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى

معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى مابين (17-21) درجة مئوية.

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