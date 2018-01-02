أكثر من ألف سيارة احرقت في فرنسا ليلة رأس السنة .



باريس 2 يناير 2018 ( وال ) - أعلنت السلطات الفرنسية ان أعمال الشغب

التي شهدتها البلاد ليلة رأس السنة، والتي اصبحت تقليدا يتكرر سنويا،

اسفرت عن إحراق اكثر من ألف سيارة واعتقال اكثر من 500 مشتبه به، في

زيادة بالمقارنة مع حصيلة الليلة نفسها من حوادث الشغب قبل عام.

وقالت وزارة الداخلية امس الاثنين إن عدد السيارات التي أحرقت ليلة 31

ديسمبر ارتفع من 935 سيارة العام الماضي الى 1031 سيارة هذا العام، في

حين ارتفع عدد الموقوفين على خلفية اعمال الشغب هذه من 456 العام الماضي

الى 510 موقوفين هذا العام.

كما نغّصت اعمال الشغب اجواء الاحتفالات في شامينيي سور مارن،

الضاحية الشرقية لباريس حيث تعرض شرطي وشرطية لضرب مبرّح على ايدي حشد

كبير كان يشارك في حفلة بمناسبة العام الجديد.

ونشرت السلطات حوالى 140 الف عنصر امن وطوارئ في عموم انحاء البلاد

لضمان سلامة المحتفلين بحلول العام الجديد.

ولا تزال فرنسا في حالة انذار من تهديد ارهابي "مستمر" منذ موجة

الاعتداءات الجهادية التي حصدت منذ 2015 ارواح 241 شخصا.