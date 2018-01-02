الانتهاء من أعمال تركيب الواح الطاقة الشمسية بالمرافق الصحية الزنتان والرجبان .



طرابلس 2 ديسمبر 2018 ( وال ) - انتهت في مدينة الزنتان أعمال تركيب

الواح الطاقة الشمسية لتوفير الطاقة الكهربائية لمستشفى الزنتان والمرافق

الصحية بالمدينة ضمن برنامج المؤسسة الوطنية للنفط للتنمية المكانية

للمؤسسات الصحية في الزنتان ، والرجبان .

وتضمن برنامج المؤسسة الوطنية للنفط للتنمية المكانية تدريب بعض

الايادي العاملة في دورات لصيانة ، وتشغيل هذه الالواح من قبل شركة ريبسول المنفذة والمانحة للمشروع.

وقامت لجنة الصحة بمدينة الزنتان باشراك طلبة معهد التقنية بالزنتان

في عمليات التدريب ، ورفع الكفاءات ، والمهارات في التعامل مع حالات

الاعطال ، والطوارىء .

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