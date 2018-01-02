الانتهاء من أعمال تركيب الواح الطاقة الشمسية بالمرافق الصحية الزنتان والرجبان .الثلاثاء ، 02-01-2018 - 11:13:00

الانتهاء من أعمال تركيب الواح الطاقة الشمسية بالمرافق الصحية الزنتان والرجبان .
طرابلس 2 ديسمبر 2018 ( وال ) - انتهت في مدينة الزنتان أعمال تركيب
الواح الطاقة الشمسية لتوفير الطاقة الكهربائية لمستشفى الزنتان والمرافق
الصحية بالمدينة ضمن برنامج المؤسسة الوطنية للنفط للتنمية المكانية
للمؤسسات الصحية في الزنتان ، والرجبان .
وتضمن برنامج المؤسسة الوطنية للنفط للتنمية المكانية تدريب بعض
الايادي العاملة في دورات لصيانة ، وتشغيل هذه الالواح من قبل شركة ريبسول المنفذة والمانحة للمشروع.
وقامت لجنة الصحة بمدينة الزنتان باشراك طلبة معهد التقنية بالزنتان
في عمليات التدريب ، ورفع الكفاءات ، والمهارات في التعامل مع حالات
الاعطال ، والطوارىء .
...( وال ) ...

الأكثر قراءة في وال

موعد بداية الدراسة لطلبة الإعداديات الطبية ببنغازي سيحدد بعد الأنتهاء من التجهيزات
التوقيع على اتفاق لإنشاء محطتين للكهرباء بين شركة سيمنس الألمانية والشركة العامة للكهرباء
وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني تقيم ورشة عمل للتخطيط السياسي بعنوان " نحو رسم وتنفيذ سياسة ليبية ناجحة".

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا