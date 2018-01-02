الانتهاء من أعمال تركيب الواح الطاقة الشمسية بالمرافق الصحية الزنتان والرجبان .
الثلاثاء ، 02- 01- 2018 - 11:13:00
طرابلس 2 ديسمبر 2018 ( وال ) - انتهت في مدينة الزنتان أعمال تركيب
الواح الطاقة الشمسية لتوفير الطاقة الكهربائية لمستشفى الزنتان والمرافق
الصحية بالمدينة ضمن برنامج المؤسسة الوطنية للنفط للتنمية المكانية
للمؤسسات الصحية في الزنتان ، والرجبان .
وتضمن برنامج المؤسسة الوطنية للنفط للتنمية المكانية تدريب بعض
الايادي العاملة في دورات لصيانة ، وتشغيل هذه الالواح من قبل شركة ريبسول المنفذة والمانحة للمشروع.
وقامت لجنة الصحة بمدينة الزنتان باشراك طلبة معهد التقنية بالزنتان
في عمليات التدريب ، ورفع الكفاءات ، والمهارات في التعامل مع حالات
الاعطال ، والطوارىء .
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