افتتاح مركز زليتن للتدريب والتطوير .

زليتن 2 يناير 2018 (وال)- أفتتح بزليتن الاثنين "مركز زليتن

للتدريب ورعاية الشباب" بعد أن تم تجهيزه بالمعدات والأجهزة اللازمة.

وحضر الافتتاح عميد البلدية المكلف مصطفى بن عائشة وعضو المجلس البلدي

ميلاد الصداعي ووكيل ديوان البلدية عمر البربار وعدد من مسؤولي القطاعات

ونشطاء مؤسسات المجتمع المدني وعدد من المدربين والمهتمين بتدريب الموارد

البشرية.

وأوضح مدير المركز قيس إنديشه أن المركز سيكون رافدا لدعم المؤسسات

والقطاعات والهئيات في تدريب الكوادر البشرية والرفع من كفاءتها.

واضاف سيتم إعداد خطة تدريبية متكاملة لكافة الجهات لسنة 2018 ، لافتا

إلى أنه سيتم إنطلاقها بعد منتصف يناير الجاري بعد التواصل مع مكتب العمل

والتأهيل بزليتن في هذا الصدد.

.وأوضح "إنديشه" أن روؤية ورسالة المركز هي الإنفتاح على المؤسسات

وأفراد للرفع من كفاءة وتطوير الموارد البشرية بالبلدية.

.يشار إلى أن مركز زليتن للتدريب وتطوير الشباب يتبع إداريا المجلس

البلدي زليتن .

(وال)