شركة الأشغال العامة تنهي كافة مراحل أعمال صيانة هبوط الطريق الواقع بالطريق الدائري الثاني .



سوق الجمعة 2 يناير 2018 ( وال ) - أعلن المجلس البلدي سوق الجمعة

بطرابلس اليوم انتهاء أعمال الصيانة للهبوط بالطريق الدائري الثاني ..

وسيتم فتح الطريق بإذن الله تعالى مساء هذا اليوم الثلاثاء عند تمام

الساعة الثالثة ظهراً بعد انتظار مرحلة تجفيف مادة البتيومين ( الإسفلت).

وأوضح المجلس البلدي أن كافة مراحل أعمال صيانة هبوط الطريق الواقع

بالطريق الدائري الثاني ( الطريق السريع) نفدته شركة الأشغال العامة بدء

منذ صباح يوم الجمعة الماضي 2017.12.29م حتى الإنتهاء من المرحلة

النهائية للصيانة صباح هذا اليوم الثلاثاء.

ويقدم المجلس البلدي سوق الجمعة بكل الشكر والتقدير .. مجدداً التحايا

أيضاً لكل من ساهم في إتمام مراحل تنفيذ أعمال الصيانة ويخص بالذكر شركة

الأشغال العامة التي قامت بكافة مراحل تنفيذ أعمال الصيانة تطوعاً وأيضاً

رجال المرور لما قاموا به من حلول للإختناقات المرورية .

...( وال ) ..