وزير الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات مع مدير عام مركز المعلومات والتوثيق .



طرابلس 2 يناير 2018 (وال) - اجتمعت وزير الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات

الدكتورة إيمان بن يونس الإثنين مع مدير عام مركز المعلومات والتوثيق ،

وعدد من مدراء مراكز التوثيق والمعلومات بعدد من القطاعات.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد بطرابلس مناقشة مقترح (مشروع الربط الوطني)

الهادف لإنشاء نظام يربط مراكز المعلومات وإدارات المعلوماتية من ناحية

البنية التحتية والبرمجية.

وأكدت الوزير بن يونس، خلال الاجتماع، على أهمية هذا المشروع للتفعيل

الجيد لمراكز المعلومات والإدارات المعلوماتية، لسهولة انسياب البيانات

والمعلومات والارتقاء بأسلوب العمل وحفظ المعلومات.

وأوضحت أنه قد تم الاتفاق على مقترح (مشروع الربط الوطني) وإعداد ورشة

عمل، للوصول إلى تصور نهائي لانطلاق المشروع.

(وال)