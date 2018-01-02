مباشرة صيانة برج شركة ليبيا للإتصالات والتقنية بمدينة اوجله .

أوجلة 2 يناير 2018 ( وال ) - أفاد ‏المجلس البلدي أوجلة بأن فريق الصيانة التابع لشركة ليبيا للإتصالات والتقنية باشر عمله في الصيانة الدورية للبرج الخاص بالشركة والمرسل لخدمة الواي ماكس بالمدينة .

وأضاف المجلس عبر موقعه : بأن جهود الفريق متواصلة لاصلاح الخلل الحاصل في البرج بالتعاون مع إدارة مراقبة الأبراج بإدارة الشركة.

ويذكر أن برج الاتصالات الخاص بشركة ليبيا للإتصالات والتقنية بأوجلة تعرض في وقت سابق لخلل ما جعله يعمل بقدرة ظعيفة .

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