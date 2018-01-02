شركة البريقة لتسويق النفط تنظم برنامج ارشادي توعوي في مجال الإطفاء وخطط الإخلاء .

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طرابلس‏ 2 يناير 2018 (وال) - أختتم بشركة البريقة لتسويق النفط

البرنامج الإرشادي التوعوي في مجال الإطفاء وخطط الإخلاء والذي اقيم

بالتعاون بين إدارتي الصحة والسلامة المهنية والبيئة بالمؤسسة الوطنية

للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط.

وتلقي المتدربون خلال هذا البرنامج تطبيقات ميدانية على طرق الإطفاء

وخطط الإخلاء .

وتم في ختام البرنامج التوعوي التدريبي تكريم وتوزيع شهائد إنهاء

الدورة التدريبية على المتدربين.

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