شركة البريقة لتسويق النفط تنظم برنامج ارشادي توعوي في مجال الإطفاء وخطط الإخلاء .الثلاثاء ، 02-01-2018 - 10:14:00

..

طرابلس‏ 2 يناير 2018 (وال) - أختتم بشركة البريقة لتسويق النفط
البرنامج الإرشادي التوعوي في مجال الإطفاء وخطط الإخلاء والذي اقيم
بالتعاون بين إدارتي الصحة والسلامة المهنية والبيئة بالمؤسسة الوطنية
للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط.
وتلقي المتدربون خلال هذا البرنامج تطبيقات ميدانية على طرق الإطفاء
وخطط الإخلاء .
وتم في ختام البرنامج التوعوي التدريبي تكريم وتوزيع شهائد إنهاء
الدورة التدريبية على المتدربين.
...( وال ) ....

الأكثر قراءة في وال

موعد بداية الدراسة لطلبة الإعداديات الطبية ببنغازي سيحدد بعد الأنتهاء من التجهيزات
التوقيع على اتفاق لإنشاء محطتين للكهرباء بين شركة سيمنس الألمانية والشركة العامة للكهرباء
وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني تقيم ورشة عمل للتخطيط السياسي بعنوان " نحو رسم وتنفيذ سياسة ليبية ناجحة".

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا