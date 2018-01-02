مكتب الإدارة الانتخابية الزاوية يبحث مع المدربين المتعاونين مع
المكتب الاستعدادات للمرحلة الانتخابية القادمة.
الثلاثاء ، 02- 01- 2018 - 10:08:00
طرابلس 2 ديسمبر 2018 ( وال ) - عقد مكتب الإدارة الانتخابية
الزاوية اجتماعا بالمدربين المتعاونين مع المكتب تناول الاستعدادات
للمرحلة الانتخابية القادمة ، والمشاركة في التوعية الانتخابية لمرحلة
تحديث سجل الناخبين ، واطلاع المدربين المتعاونين على دليل تسجيل
الناخبين .
وتخللت الاجتماع عرض التقرير الالكتروني للمخاطر الانتخابية المعد من قبل
فريق العمل بالمكتب .
وتم الاتفاق مع المدربين على التعاون مع المكتب في ارسال هذا التقرير
الكترونيا بشكل شهري .
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