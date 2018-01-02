مكتب الإدارة الانتخابية الزاوية يبحث مع المدربين المتعاونين مع المكتب الاستعدادات للمرحلة الانتخابية القادمة.





طرابلس 2 يناير 2018 ( وال ) - عقد مكتب الإدارة الانتخابية

الزاوية اجتماعا بالمدربين المتعاونين مع المكتب تناول الاستعدادات

للمرحلة الانتخابية القادمة ، والمشاركة في التوعية الانتخابية لمرحلة

تحديث سجل الناخبين ، واطلاع المدربين المتعاونين على دليل تسجيل

الناخبين .

وتخللت الاجتماع عرض التقرير الالكتروني للمخاطر الانتخابية المعد من قبل

فريق العمل بالمكتب .

وتم الاتفاق مع المدربين على التعاون مع المكتب في ارسال هذا التقرير

الكترونيا بشكل شهري .

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