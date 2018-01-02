رئيس جهاز الشرطة القضائية يتفقد سير عمل مؤسسات الإصلاح والتأهيل بمصراته .





مصراتة 2 يناير 2018 ( وال ) - قام رئيس جهاز الشرطة القضائية العقيد

"محمود أبوحميدة " بجولة تفقد خلالها سير عمل فرع الجهاز بمصراتة ومؤسسات

الإصلاح والتأهيل في خطوة يهدف من خلالها الوقوف على احتياجات مؤسسات

الإصلاح والتأهيل والفروع التابعة لجهاز الشرطة القضائية وسير العمل،

والمختنقات التي تعيق عملها.

والتقى رئيس جهاز الشرطة القضائية خلال هذه الجولة رئيس الفرع

العقيد "ناصر هجرس" ومدراء مؤسسات الإصلاح والتأهيل التابعة للفرع، الذين

استعرضوا آلية العمل المتبعة داخل المؤسسات في معاملة النزلاء، وفق

المعايير الدولية لحقوق الإنسان بالإضافة للمشاكل والصعوبات التي تعيق

سير عملهم.

قام بعدها بجولة تفقد خلالها مؤسستي الإصلاح والتأهيل " الهدى،

طمينة" ، والتقى بالنزلاء والعاملين فيهما بمختلف تخصصاتهم، والذين

بدورهم وضعوه في صورة المشاكل التي تعيق سير العمل، وتعهد بأنه سيعمل على

حلحلة المشاكل والمختنقات التي تعيق سير عملها حتى تتمكن من أداء المهام

الموكلة لها بإصلاح وتأهيل النزلاء.

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