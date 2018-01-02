الاجتماع الأول لرؤساء وحدات التدريب ببلديات طرابلس الكبرى .





طرابلس 2 يناير 2018 ( وال ) - عقد بالمركز العام للتدريب وتطوير

التعليم بطرابلس الاجتماع الأول لرؤساء وحدات التدريب ببلديات طرابلس

الكبرى بحضور مدير عام المركز العام (د.مسعودة الأسود) ورؤساء وحدات

التدريب ببلديات (جنزور ـ سوق الجمعة ـ أبو سليم ـ قصر بن غشير ـ عين

زارة ـ تاجوراء ) ..

وتم خلال الاجتماع مناقشة موقف الوحدات التدريبية داخل نطاق بلدية

طرابلس الكبرى والصعوبات والعراقيل التي تواجههم في الجانب التدريبي

والمتمثلة في قلة الامكانيات والرقعة الجغرافية الكبيرة لبلدية طرابلس ،

وايضا مناقشة المواضيع التي تتعلق بالشأن التدريبي والإجراءات التي تتعلق

بيسر وحدات التدريب بالبلدية .

كما تم استعراض الدورات التدريبية التي نفدت داخل نطاق بلدية طرابلس

الكبرى والمعوقات التي واجهت المدربين الرئيسين في تنفيذ بعض الدورات

التدريبية .

وتم الاتفاق على آلية للتنسيق بين مراقبي البلديات ومسؤولي التعليم

بالمناطق لتذليل كافة الصعوبات أمام وحدات التدريب المختلفة في تنفيذ

الدورات التدريبية التي تستهدف معلمي هذه البلديات والتي من شأنها تنمية

المهارات التدريبية لهذه الفئة ..

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