اجتماع الجمعية العمومية لشركة الزاوية لتكرير النفط .





الزاوية 2 يناير 2018 ( وال ) - عقدت الجمعية العمومية لشركة الزاوية

لتكرير النفط اجتماعا برئاسة المهندس مصطفى صنع الله وبحضور اعضائها

ابوالقاسم شنقير ،العماري محمد العماري ،جادالله حمد العوكلي ورئيس لجنة

الإدارة بالشركة " علي العربي " والسادة اعضاء لجنة الإدارة بالاضافة إلى

رئيس واعضاء هيئة المراقبة ،والمدراء العامون ومدراء الإدارات والمختصون

من المؤسسة والشركة.

وتناول الاجتماع بالنقاش ما حققته الشركة من إنجازات مشرفة بفضل خبرة

وكفاءة العاملين بها متمثلة في اجراء العمرات والعديد من أعمال الصيانة

وأهمها الصيانة الشاملة للمرسى رقم واحد بالبحر والذي أنجز في ظروف

مناخية صعبة .. بالاضافة إلى اعمال الصيانة للمرافق الحيوية للمصفاة ،

ومصنع أسفلت بنغازي.

وأكد رئيس لجنة ادارة المؤسسة المهندس " مصطفى صنع الله " في كلمة

له بالاجتماع اهمية تطبيق التعليمات واللوائح الخاصة بالسلامة بكل

المواقع والمصانع من اجل المحافظة على سلامة العاملين.. محيا الجهود

المبذولة من إدارة الشركة والعاملين بها من اجل الاستمرار في تشغيل

المصفاة والميناء ومصانع ومرافق الشركة على الرغم من تردي الاوضاع

الامنية وقلة الامكانيات .

من جهته استعرض رئيس لجنة الإدارة بشركة الزاوية ( علي العربي " جملة

من الصعوبات التي واجهت الشركة خلال العام الجاري مشيراً إلى ان الشركة

سعت إلى تنفيذ عدد من المشاريع التطويرية ومن ابرزها مشروع تطوير الميناء

إلا ان الظروف الاستثنائية التي مرت بها الشركة حالت دون تنفيذها.

وأكد رئيس لجنة الإدارة البدء في التجهيز لمشروع تطوير ميناء الزاوية

النفطي وعدد من المشاريع الاخرى في حال الحصول على الميزانية المطلوبة

لتنفيذها.

كما تناول الاجتماع بالنقاش المشاريع التطويرية الجاري تنفيذها

وملخص عن الميزانية المعتمدة بالمصروفات الفعلية المنفذة للعام 2017

وكذلك عرض الايرادات الفعلية والمتوقعة للشركة وعرض الديون المستحقة

والميزانية التقديرية ومستهدفات الشركة للمشاريع الجديدة لعام 2018.

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