إلغاء المئات من الرحلات في مطار تورونتو الكندي بسبب الصقيع والرياح.





أوتاوا 2 - يناير -2018 ( وال ) - أدت الظروف الجوية السيئة التي

تشهدها كندا حاليا بسبب البرودة الشديدة والرياح العاتية إلى إلغاء

المئات من الرحلات الجوية في مطار بيرسون الدولي بمدينة تورونتو .

وقال المتحدث بإسم سلطات المطار في بيان له إنه تم إلغاء أكثر من 200

رحلة جوية ، مشيرا إلى أنه تم الإلغاء من أجل ضمان أن يكون الهبوط

والإقلاع آمنا وفعالا ولضمان سلامة الجميع في ظل الظروف الجوية السيئة في

تورونتو.

وأوضح أن حركة الطيران يمكن إستئنافها إذا إنخفضت الرياح، وأن

التحذيرات التي أصدرتها وزارة البيئة الكندية بشأن البرد والرياح ما زالت

سارية المفعول .

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