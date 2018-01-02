قوات الاحتلال تجري مناورات عسكرية قرب بلدة عرابة جنوب جنين .





جنين 2 - يناير -2018 ( وال ) - أجرت قوات الاحتلال، الليلة

الماضية ، مناورات عسكرية على محطة بلدة عرابة جنوب جنين، بمحاذاة شارع

جنين- نابلس .

وأفاد شهود عيان لـوكالة الانباء الفلسطينية "وفا، بأن قوات

كبيرة من جيش الاحتلال، شرعت بإجراء مناورات عسكرية بالذخيرة الحية

والقنابل الضوئية والصوتية بالقرب من محطة عرابة، على شارع جنين- نابلس،

مستعينين بسيارات إسعاف، وأشاروا إلى أن قوة مشاة من جنود الاحتلال

انتشرت في حقول الزيتون، وعلى الشارع الرئيسي، وأوقف الجنود السيارات

المارة وأنزلوا ركابها وصوبوا الأسلحة نحوهم في الوقت الذي كان آخرون

يطلقون الأعيرة النارية بالقرب من المكان، مما أثار حالة من الخوف والهلع

في صفوف المواطنين الفلسطينيين .

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