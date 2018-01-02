الطيران الحربي الإسرائيلي يقصف موقعاً غرب خان يونس.الثلاثاء ، 02-01-2018 - 08:28:00



غزة 2- يناير -2018 ( وال ) - قصفت طائرات حربية إسرائيلية، فجر اليوم
الثلاثاء، موقعاً ودمره بشكل كامل شمال غرب مدينة خان يونس، جنوب قطاع
غزة.
وافادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، بأن طائرات حربية لقوات الصهاينة
من نوع "إف16" قصفت بصاروخين على الأقل موقعاً شمال غرب خان يونس، مما
أدى إلى تدميره بالكامل وإلحاق أضرار بمنازل المواطنين القريب من
الاستهداف. ويجوب الطيران الحربي أجواء قطاع غزة بين الفينة والأخرى على
ارتفاعات منخفضة، ويطلق بالونات حرارية مضيئة، فيما طائرات الاستطلاع لم
تغادر الأجواء طوال الليل وحتى الفجر.
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