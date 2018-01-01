الاتحاد الليبي لكرة اليد يشارك في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة اليد.





طرابلس 1 يناير 2018 (وال)- شارك رئيس الاتحاد الليبي لكرة اليد

"الصديق الفوناس" ونائبه "جمال الزياني" في اجتماعات الجمعية العمومية

للاتحاد العربي لكرة اليد التي جرت بمصر، بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة

اليد "حسن مصطفى".

وتم خلال الاجتماع تزكية رئيس الاتحاد العربي لكرة اليد "محمد المنيع"

لفترة رئاسية جديدة، واختيار أربعة نواب له هم المصري هاشم نصر والعماني

سعيد الشمري والمغربي العدلي الحنفي والأردني تيسير المنسي.

وفي اللجان التنفيذية، تم اختيار التونسي مراد المستيري، والجزائري

حبيب اللبان، والعراقي سلام عواد، والبحريني صلاح خلفان.

وعلى مستوى اللجان الفنية احتفظ السعودي خالد الرشيد برئاسة لجنة الحكام،

والتونسي رضا المناعي برئاسة لجنة المسابقات، والمصري خالد عمر برئاسة

لجنة التسويق، والعماني موسى البلوشي برئاسة اليد الشاطئية، والتونسي

خالد منذر برئاسة اللجنة الطبية، والبحريني مجدي ميزرا رئيسا للجنة

الإعلامية، واليمني أمين المدعي رئيسا للجنة التطوير، والمصري عفت رشاد

رئيسا للجنة المدربين.

كما تم إقرار جوائز للبطولة العربية القادمة بتونس بواقع 34 ألف دولار

للفائرين الثلاثة الأوائل رجال وسيدات، كما أسندت لمصر استضافة بطولة

الأندية العربية لكرة اليد في أكتوبر المقبل.

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