الوطنية لحقوق الانسان توثق مقتل 433 شخصًا العام 2017 .

طرابلس 01 يناير 2018 ( وال ) - أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان انها وثقت مقتل 433 شخصًا بينهم 79 طفلًا و10 نساء خلال العام الماضي .

وقالت اللجنة، في بيان أصدرته اليوم الإثنين عن حصاد حالة حقوق الإنسان والحريات العامة والأوضاع الإنسانية في ليبيا خلال عام 2017، إن من بين القتلى 201 عملية قتل خارج إطار القانون ، وأن حصيلة القتلى ضمت 157 شخصًا من المدنيين قُتِلوا جرّاء المفخخات والألغام بمدن "بنغازي" و"درنة" و"سرت"، وأيضًا 75 مدنيًا قتلوا جراء الاقتتال العشوائي وأعمال العنف في المناطق والأحياء السكنية بمدن "طرابلس" و"سبها" و"بنغازي" و"الزاوية" و"صبراتة" و"القره بوالي" و"الخُمس".

وأشارت اللجنة إلى توثيقها اعتقال 143 شخصًا بشكل تعسفي واختطاف 186 شخصًا.

كما رصدت وقوع عدد 15 حالة اعتداء على مرافق صحية بمدن بنغازي وسبها والزاوية وطرابلس وورشفانة ودرنة ً، الأمر الذي عرّض حياة الأطباء والمرضى ونظام الرعاية الصحية إلى الخطر .

وعن الاوضاع الانسانية قالت اللجنة، إن نحو ثلث سكّان ليبيا يعانون من أزمة إنسانية ومعيشية سيئة تتمثل في انعدام الأمن الغذائي والصحي، مشيرة الى ان عدد من يحتاجون المساعدة في ظروفهم المعيشية والإنسانية والصحية حوالي 3 ملايين ونصف، من بينهم 391416 نازحا داخل ليبيا.







