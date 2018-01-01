مقتل وإصابة 28 شخصا في تفجير انتحاري شمال الكاميرون.الإثنين ، 01-01-2018 - 17:30:00



الكاميرون 1 يناير 2018 (وال)-قتل وأصيب 28 مدنيا كاميرونيا في اعتداء
انتحاري وقع في قرية /بيا/ في أقصى شمال الكاميرون.
وذكرت الشرطة الكاميرونية أن امرأة كانت تحمل قنبلة فجرت نفسها في مقهى
بالقرية ما أسفر عن مقتل شخص واصابة 27 آخرين.
وتم نقل الجرحى إلى مستشفى "مورا" كبرى مدن دائرة "مايو-سافا"، فيما
باشرت أجهزة الشرطة تحقيقا في الحادثة التي باتت من الحوادث "المألوفة"
في القرى الحدودية بين نيجيريا والكاميرون وينفذها عناصر جماعة "بوكو
حرام".
ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الحادثة، لكن الشرطة الكاميرونية
أكدت أن التفجير الانتحاري يحمل بصمات "بوكو حرام".

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