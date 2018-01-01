مقتل 12 بينهم 10 أمريكيين في تحطم طائرة بكوستاريكا.





كوستاريكا 1 يناير 2018 (وال)-قالت حكومة كوستاريكا، إن طائرة تحطمت في

منطقة غابات قرب شاطئ سياحي أمس الأحد، مما أدى إلى مقتل عشرة أمريكيين

واثنين من الطيارين المحليين.

ووقع الحادث في منطقة جبلية قرب شاطئ بونتا إيسليتا في اقليم واناكاسته

على بعد نحو 230 كيلومترا غرب العاصمة سان خوسيه.

وقال مدير وكالة الطيران المدني في كوستاريكا إن الطائرة، وهي من طراز

سيسنا 280 تحطمت بعد دقائق من إقلاعها لكن لم يحدد المسؤولون بعد سبب

التحطم.