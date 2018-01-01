الفاو تدعو لتقليل هدر الأغذية في عام 2018 .





روما 1 يناير 2018 (وال) - دعت منظمة الفاو الأشخاص حول العالم الى ان

يكون تقليل هدر الأغذية أولوية في عام 2018 وذلك في بيان نشرته على

موقعها الاليكتروني.

وأفادت المنظمة انه بشكل عام يفقد أو يهدر ثلث جميع الأغذية المنتجة في

العالم ويصل حجم ذلك إلى 3ر1 مليار طن سنويا.. مضيفة انه ليست الأغذية

الشيء الوحيد الذي يهدر عندما لا يؤكل فكل الموارد مثل البذور والمياه

والأعلاف وما إلى ذلك والمال والعمل الذي يبذل في صنعها تفقد أيضا.

وأشارت الفاو الى انه يقصد بفقد الأغذية وهدر الأغذية ذلك النقص الذي

يحدث لكميات الأغذية المعدَّة للاستهلاك البشري في المراحل اللاحقة من

سلسلة التزويد ..مؤكدة انه يجري فقد الأغذية أو هدرها عبر السلسلة

الغذائية كلها من الإنتاج الأولي وحتى الإستهلاك في المنزل.

وذكرت ان فقد الأغذية يمكن أن يرجع إلى مشاكل تتصل بالحصاد أو التخزين أو

التعبئة أو النقل أو البنية الأساسية أو آليات السوق وذلك الى جانب الأطر

المؤسسية والقانونية.