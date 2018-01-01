السعودية ترفع أسعار البنزين.





الرياض 1 يناير 2018 (وال) - قررت الحكومة السعودية رفع

الأسعار المحلية للبنزين يوم ابتداء من اليوم الاثنين.

ويتزامن هذا القرار مع خطة إصلاح لتعزيز مصادر الإيرادات.

وسوف تبطئ السعودية خططها لإلغاء الدعم على سلسلة واسعة من منتجات الطاقة

وفق خطة مالية جديدة طويلة الأمد في ميزانيتها لعام 2018 والتي صدرت

الشهر الماضي.

كان الملك سلمان أعلن رسميا يوم 20 ديسمبر أن الموعد المستهدف للقضاء على

عجز الميزانية جرى تأجيله إلى عام 2023 من الموعد الأصلي وهو 2020 من أجل

تقليل الضغط على النمو الاقتصادي.