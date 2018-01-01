إصابة أربعة أشخاص في انفجار قنبلة في مدينة تورينو بإيطاليا.





تورينو 1 يناير 2018 -اصيب اربعة أشخاص بجراح في انفجار قنبلة محلية

الصنع ليلة رأس السنة الميلادية فى مدينة تورينو بإيطاليا .

وذكرت صحيفة (ستامبا) الإيطالية اليوم الاثنين أن رجال الشرطة عثروا خلال

التفتيش على 12 عبوة ناسفة أخرى يدوية الصنع وكمية من الطلقات.

واشارت الصحيفة الى ان المعلومات المتوفرة لديها تشير إلى أن الانفجار

وقع في إحدى ضواحي المدينة، وان العبوة الناسفة كانت مخبأة في حاوية

للقمامة.

واوضحت ان الانفجار الحقت ايضاً أضراراً بأربع سيارات متوقفة بالمكان،

وتحطم الزجاج في 30 مبنى سكنياً قريباً .