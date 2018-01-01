الامم المتحدة تدعو الرئيس الكونغولي الى الالتزام بتعهده التخلي عن الحكم.





الامم المتحدة 1 يناير 2018 (وال) - دعا الامين العام للامم المتحدة

انطونيو غوتيريش رئيس جمهورية الكونغو الديموقراطية جوزف كابيلا الى

التقيّد باتفاق الخروج من السلطة، بعد مقتل ثمانية اشخاص على الاقل خلال

تظاهرات ضد حكمه.

وكان كابيلا، الذي يتولى السلطة منذ 2001، وقع اتفاقا مع المعارضة قبل

عام وافق فيه على التنحي مع انتهاء ولايته وعلى اجراء انتخابات لاختيار

رئيس جديد.

الا ان البلاد شهدت تصاعدا لاعمال العنف بعد تأجيل موعد الانتخابات الى

ديسمبر 2018، ما اثار المخاوف من سعي كابيلا الى تمديد عهده.

واورد بيان اصدره ليل الاحد مكتب الامين العام للامم المتحدة ان "الامين

العام يدعو جميع اللاعبين السياسيين الكونغوليين للالتزام التام بالاتفاق

السياسي الموقع في 31 ديسمبر 2016، الذي يبقى المسار الاوحد القابل

للتطبيق لاجراء الانتخابات والانتقال السلمي للسلطة وتعزيز الاستقرار في

جمهورية الكونغو الديموقراطية".

وقتل ثمانية اشخاص الاحد في الكونغو الديموقراطية وتم اعتقال العشرات

خلال قمع قوات الامن الكونغولية لمتظاهرين كسروا حظر التظاهر الذي فرضته

الحكومة في كينشاسا ومدن اخرى.