رئيس وأعضاء لجنة الإدارة لشركة البريقة لتسويق النفط يقومون بزيارة لمستودع مصراتة النفطي.







طرابلس 1 يناير 2018 ( وال ) - قام رئيس وأعضاء لجنة الإدارة لشركة

البريقة لتسويق النفط أمس بزيارة ميدانية لمستودع مصراتة النفطي.

وعقدوا على هامش هذه الزيارة اجتماعا مع مدير إدارة منطقة مصراتة وكل

من منسق المستودع النفطي ومنسق الصحة والسلامة المهنية وبعض رؤوساء

الأقسام بالمستودع.

وتم خلال هذا الإجتماع استعراض ومناقشة أهم العراقيل والصعوبات التي

تواجه العاملين بالمستودع وإيجاد الحلول المناسبة من اجل تقديم خدمات

أفضل للمواطنين.

..(وال)..