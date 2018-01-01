المركز الوطني لتنمية فنون الطفل يستعد لاقامة حفل تسليم جائزة (لغة الضاد للتهجئة باللغة العربية 2017 للأطفال).الإثنين ، 01-01-2018 - 14:10:00


طرابلس 1 يناير 2018 (وال) - يعتزم المركز الوطني لتنمية فنون الطفل
بالهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون لاقامة حفل تسليم جائزة ( لغة
الضاد للتهجئة باللغة العربية 2017 للأطفال ).
وأفادت إدارة المركز - وكالة الانباء الليبية - بأن حفل التسليم
سيقام صباح يوم الاثنين الموافق 8 من شهر يناير الجاري بصالة نقابة
المعلمين بطرابلس ، داعيا المهتمين والمتخصصين في مجال الطفل الى حضور
هذا المحفل لتكريم المتفوقين وتشجيعا لهم ودعما لمسيرتهم ...(وال)..

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