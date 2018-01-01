المركز الوطني لتنمية فنون الطفل يستعد لاقامة حفل تسليم جائزة (لغة الضاد للتهجئة باللغة العربية 2017 للأطفال).



طرابلس 1 يناير 2018 (وال) - يعتزم المركز الوطني لتنمية فنون الطفل

بالهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون لاقامة حفل تسليم جائزة ( لغة

الضاد للتهجئة باللغة العربية 2017 للأطفال ).

وأفادت إدارة المركز - وكالة الانباء الليبية - بأن حفل التسليم

سيقام صباح يوم الاثنين الموافق 8 من شهر يناير الجاري بصالة نقابة

المعلمين بطرابلس ، داعيا المهتمين والمتخصصين في مجال الطفل الى حضور

هذا المحفل لتكريم المتفوقين وتشجيعا لهم ودعما لمسيرتهم ...(وال)..