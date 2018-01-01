مصادر أمنية: مقتل شقيقين في هجوم على متجر بمصر.







القاهرة 1 يناير 2017 ( وال ) - قالت مصادر أمنية مصرية إن شقيقين

مسيحيين قتلا اليوم الاثنين في هجوم مسلح على متجر في مدينة الجيزة

المجاورة للقاهرة.

وأضافت أن ملثما يستقل عربة صغيرة أطلق النار عليهما من بندقية

آلية فأرداهما قتيلين وفر هاربا.

ورجحت المصادر أن يكون المهاجم متشددا لكن وزارة الداخلية لم تصدر بيانا

عن الهجوم بعد.

وكان مسلح قال تنظيم الدولة الإسلامية إنه ينتمي إليه قد قتل عشرة

مسيحيين ورجل شرطة مسلم في هجوم على كنيسة ومتجر في ضاحية حلوان بجنوب

القاهرة يوم الجمعة.

وقال التنظيم إن المهاجم قتل وإن مسلحين آخرين مرافقين له انسحبوا

بعد تنفيذ الهجومين. لكن وزارة الداخلية قالت إن قوات الأمن ألقت القبض

عليه بعد إصابته.

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